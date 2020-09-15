Рада разрешила баллотироваться на местных выборах без справки об отсутствии судимости

Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах, которые состояться 25 октября.

За принятие законопроекта № 3995 за основу проголосовали 317 депутатов при минимально, в целом — 325, передают Українськi Новини.

Так, документом вносятся изменения в ст. 222 Избирательного кодекса, предусматривающие отмену справки о наличии или отсутствии судимости, выданной уполномоченным органом после начала избирательного процесса.