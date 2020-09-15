Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.

«Будет встреча. Я знаю, что в течение — не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров „нормандской четверки“. По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — сказал Зеленский во вторник в ходе брифинга в Австрии.

Напомним, представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах недавних переговоров встречи советников в нормандском формате в Берлине.

В частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года.

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, и условий для проведения саммита нет.