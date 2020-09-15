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Трое украинских военных подорвались сегодня на Донбассе на взрывных устройствах

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Трое украинских военных подорвались сегодня на Донбассе на взрывных устройствах

С начала суток вторника, 15 сентября, на участках ответственности украинских бригад на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В частности, в районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника типа „МЕВИК“ с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование», — говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00, опубликованной на странице пресс-центра ООС.

Кроме того, говорится в информации, недалеко от н.п.Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

«Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение», — говорится в сводке.

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Также около 11.40 в районе н.п. Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

«Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние — стабильное, удовлетворительное», — информируют в пресс-центре ООС.

Донбасс, ООС
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