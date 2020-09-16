В Украине рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

В Украине за прошедшие сутки, 15 сентября, обнаружили 2 958 новых случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 162 660.
Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской (284) и Харьковской (272) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 036 подозрений на заболевание COVID-19.
По информации Минздрава, в целом проведено 1 925 482 тестирований методом ПЦР.
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