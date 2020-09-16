Оксана Марченко: «Главное правило – никогда не сдаваться!»

Известная телеведущая Оксана Марченко почти ежедневно тренируется, не имеет предубеждений по поводу пластических операций по медицинским показаниям и придерживается в своей жизни главного правила «Никогда не сдаваться! Я все смогу». Об этом сама звезда рассказала в интервью «КП в Украине».

«Я не стану исповедоваться, но жизнь каждого человека не так проста, как кажется. Новый день дарит вызовы и испытания, — призналась она. — Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Хочу для них быть примером стойкости, честности, мужества, чтобы в тяжелые периоды сомнений, разочарований и потерь у них был мой пример: никогда не сдаваться».

Телеведущая, отметила, что тренируется 5-6 раз в неделю. Исключением являются съемочные дни. А на вопрос об отношении к пластическим операциям ответила прямо: «Отношусь нормально. Не стоит только путать операции для „улучшения“ чего-то и операции по медицинским показаниям».

Например, по словам Оксаны Марченко, многие женщины после кесарева сечения знают о проблеме с кожей над швом. Ее нельзя никак убрать: ни тренировкой, ни диетами. Помочь способна только пластика. «Но это отдельная тема. Надеюсь, в одном из моих фильмов поговорим об этом, — пообещала телеведущая. — А в целом, лучшее лекарство для тела — бег, а для души — обращение к Богу».

Напомним,Оксана Марченко — известная телеведущая программ «Доброго ранку, Україно!», «УТН-Панорама», «Моя профессия», политического ток-шоу «Час», «Україна має талант», «Х-фактор». Автор известного документального цикла «Имена», участница пятого сезона шоу «Танцы со звездами». С 2003 года — жена известного политика, ныне народного депутата и председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Мама двоих детей.