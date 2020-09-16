Украина может получить следующий транш МВФ в декабре

Украина может получить очередной транш МВФ в декабре этого года, полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и ми получим транш в декабре», — сказал он в эфире «Украинского радио» в среду.

Он добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.