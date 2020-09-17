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Медведчук: Из-за отсутствия политической воли у Зеленского нет шансов достичь мира на Донбассе

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Медведчук: Из-за отсутствия политической воли у Зеленского нет шансов достичь мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе.

Об этом 16 сентября, отвечая на вопросы журналистов, заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Сегодня власть категорически отказывается отменять пункт 4 постановления Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года о так называемых условиях проведения выборов на Донбассе, предложенных "партией войны", а это значит, подчеркнул политик, что «перспектив дальнейших переговоров и достижения положительных результатов нет».

«Я считаю и твердо уверен, что у господина Зеленского и его окружения, в том числе и того, которое ведет эти переговоры (а господин Зеленский, как вы понимаете, руководит этими переговорами), нет шансов достигнуть мира на Донбассе. Более того, их нет, потому что полностью отсутствует политическая воля на достижение мирного урегулирования», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что политическими репрессиями против ОПЗЖ власть срывает процесс мирного урегулирования на Донбассе.

«Политическое преследование в отношении меня, а также народных депутатов Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Татьяны Плачковой и Александра Колтуновича за проведение жизненно важных и необходимых для мирного урегулирования на Востоке Украины переговоров, проходивших в Москве с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации, свидетельствует о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
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