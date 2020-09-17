Медведчук: У Зеленского нет политической воли на мирное урегулирование на Донбассе

Постановление об отмене проведения выборов на Донбассе, принятое Верховной Радой Украины 15 июля 2020 года, — это камень преткновения в дальнейших переговорах и выполнении Минских соглашений. Если данное постановление не отменить или не изменить, то на Минских соглашениях будет поставлен крест.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Более того, считает политик, последние встречи советников глав государств «нормандского формата», а также встречи в рамках Трехсторонней контактной группы продемонстрировали, что и представители ОРДЛО, и Россия заняли принципиальную позицию по этому вопросу.

«Стоит вопрос о пункте 4 постановления Верховной Рады Украины: в нем приведены условия, при которых априори возможны выборы на неконтролируемой территории Донбасса, то есть то, что конкретно прописано в Минских соглашениях. Если этот пункт не будет изменен или отменен, это будет означать, что поставлен крест на Минских соглашениях», — был категоричен Виктор Медведчук.

Парламентарий также считает, что остается приоритетным вопрос обмена удерживаемыми лицами.

«Сегодня этот вопрос является номером один. Более того, как известно из обсуждений в ТКГ, и ОРДЛО, и Российская Федерация заявили, что никаких действий быть не может, пока этот пункт не будет изменен или отменен. Это касается вопросов и обмена, и установления режима прекращения огня от 22 июля. Фактически все стороны, кроме украинской, заявили, что подобный отказ от инспекции, а также от изменения соответствующего пункта постановления ВРУ означает: Украина вышла из соглашений о режиме прекращения огня и перемирии от 22 июля 2020 года. Это крайне негативно для нашей страны», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Народный депутат отметил также, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования на Донбассе.

«Думаю, что действия украинской делегации (в ТКГ. — Ред.) диктуются Президентом Зеленским, у которого, на мой взгляд, отсутствует политическая воля на мирное урегулирование на Донбассе. Поэтому и такие последствия: сегодня имеем тот факт, который нас не приближает к миру, а, наоборот, отдаляет от мира на Донбассе», — резюмировал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе. Политик убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.