В Украине за сутки снова более 3 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 228 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших — 1 573 человек, 68 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 17 сентября, был зафиксирован антирекорд — 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19, 15 сентября было 2 905 инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 169 472 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 468 человека, выздоровели — 75 486 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 90 518 человек, что на 1 587 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской области (322), Тернопольской (311) областях и в Киеве (291).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 603 подозрения на заболевание COVID-19.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.
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