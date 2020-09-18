Загородний: Если США окончательно заблокируют «СП-2», следующей станет украинская ГТС

Если США удастся окончательно заблокировать «Северный поток-2», следующей целью американских компаний станет развал украинской ГТС.

Об этом заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Юрий Загородний.

«Америка не скрывает, что борьба с «Северным потоком» имеет своей целью захват европейского рынка газа, замещение российского газа своим сжиженным. Майский меморандум от 2020 года о ежегодных поставках 5,5 млрд кубов сжиженного газа из США в Украину не стал большим откровением. Захватив власть в Украине в результате кровавого Майдана, США преследовали не только политические, но и экономические цели. Американцы, как известно, очень прагматичный народ», ‒ сказал политик.

Парламентарий указал на очевидный факт, что ГТС Украины, построенная еще во времена СССР, – не вечна.

«Произошедшая под Киевом авария на газовой магистрали высокого давления – лишь подтверждение того, что наша ГТС, построенная еще в СССР, не вечна. Ее ресурс давно уже на пределе. С учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом «Северного потока-2», наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни. Тот же глава «Нафтогаза» Коболев, перед тем как уехать к маме за океан, приложит все усилия к этому. Уже прилагает», ‒ уверен народный депутат Юрий Загородний.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от властей немедленного пересмотра государственной политики в сфере возобновляемых источников электроэнергии, а также кардинального уменьшения «зеленого тарифа» и защиты стратегической энергетической инфраструктуры.

Также Медведчук заявлял, что продление контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым возложит на действующую власть всю ответственность за тарифный геноцид и обнищание украинцев.