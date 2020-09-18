Войти
Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят
позиция
Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят
Аваков назвал «полной чушью» заявление Лукашенко
дружба народов
Аваков назвал «полной чушью» заявление Лукашенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Рейтинг Зеленского и «слуг» падает тем быстрее, чем больше они похожи на Порошенко 2.0, - Шпир

435
Рейтинг Зеленского и «слуг» падает тем быстрее, чем больше они похожи на Порошенко 2.0, - Шпир

Чем больше Зеленский и «слуги» становятся похожи на Порошенко 2.0, тем быстрее у них падает рейтинг. К такому выводу приходит политтехнолог Михаил Шпир, анализируя свежий опрос социологической группы «Рейтинг». Об этом Шпир написал в своей колонке для Капитала.

Шпир пишет, что «баланс доверия / недоверия к президенту Владимиру Зеленскому стабильно уходит «в минус». По состоянию на середину сентября, 53 % опрошенных не доверяют Зеленскому (42 % «совсем не доверяю», 11 % «скорее не доверяю»).

«По сравнению с оценкой „Рейтинга“ за июль, на наших глазах растет число тех, кто совсем не доверяет Зеленскому: было 37 % — стало 42 %», — констатирует политтехнолог.

По словам Шпира, это «абсолютно нормальный процесс» — чем больше Зеленский и «слуги» превращаются в Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг.

«На Донбассе — война. Мы же понимаем, что „режим тишины“ включили только на выборы, коммунальные тарифы растут, МВФ душит Украину кредитной удавкой.

Если Западу нужен какой-то закон — в Раде за него голосует проамериканская коалиция: „слуги“, еэсовцы Порошенко и „Голос“, — написал он.

Шпир поясняет, что рейтинг Зеленского и „слуг“ падает, зато растет рейтинг оппозиции, в первую очередь „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука.

„73, 22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко — а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского“, — так описал политтехнолог настроения избирателей.

„Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг „слуг“ падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции. В первую очередь, ОПЗЖ Виктора Медведчука, потому что большинство избирателей уходят от Зеленского именно к Медведчуку“, — поясняет политтехнолог.

Шпир пишет, что у партии Медведчука уже 22,2 % — это рывок более чем на 9 % по сравнению с выборами в Верховную Раду в июле 2019 года.

„Роботизированные телесистемы“ дают партии главного оппозиционера уже 22,2 %. Рывок больше чем на 9 % по сравнению с выборами в Раду — абсолютно логичный. Какой главный запрос украинцев? — против войны на Донбассе. А здесь доминирует Медведчук», — поясняет он.

Также на рейтинг оппозиции работает запрос украинцев на приход опытных государственных управленцев, поясняет Михаил Шпир.

«Обратите внимание еще на такой момент. Практически все социальные слои говорят, что их благосостояние ухудшилось. А „удар по карману“ даже многим фанатам Зеленского показал, что при власти некомпетентные и безграмотные неумехи.

Читайте также: Загородний: Если США окончательно заблокируют „СП-2“, следующей станет украинская ГТС

Поэтому сейчас украинцы хотят, чтобы к власти пришли опытные государственные менеджеры. А здесь № 1 — снова Медведчук, который в начале 2000-х и страной успешно руководил, и международные кризисы разрешал», — заключил политтехнолог Михаил Шпир.

В то же время, пишет Михаил Шпир, «ЕС Порошенко «вытоптал» все националистическое поле (16,2 %). А Тимошенко со своей «Батькивщиной» потерялись на фоне остальных. Потерялись, но не так как «Голос» (который острые языки зовут «Голос Сороса» или «Голос Госдепа США»). 1,2 % означают, что, случись вдруг выборы, и мы не увидим в Верховной Раде этот «голос грантоеда».

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Михаил Шпир
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 сентября 2020
Четверг, 17 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016