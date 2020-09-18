Рейтинг Зеленского и «слуг» падает тем быстрее, чем больше они похожи на Порошенко 2.0, - Шпир

Чем больше Зеленский и «слуги» становятся похожи на Порошенко 2.0, тем быстрее у них падает рейтинг. К такому выводу приходит политтехнолог Михаил Шпир, анализируя свежий опрос социологической группы «Рейтинг». Об этом Шпир написал в своей колонке для Капитала.

Шпир пишет, что «баланс доверия / недоверия к президенту Владимиру Зеленскому стабильно уходит «в минус». По состоянию на середину сентября, 53 % опрошенных не доверяют Зеленскому (42 % «совсем не доверяю», 11 % «скорее не доверяю»).

«По сравнению с оценкой „Рейтинга“ за июль, на наших глазах растет число тех, кто совсем не доверяет Зеленскому: было 37 % — стало 42 %», — констатирует политтехнолог.

По словам Шпира, это «абсолютно нормальный процесс» — чем больше Зеленский и «слуги» превращаются в Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг.

«На Донбассе — война. Мы же понимаем, что „режим тишины“ включили только на выборы, коммунальные тарифы растут, МВФ душит Украину кредитной удавкой.

Если Западу нужен какой-то закон — в Раде за него голосует проамериканская коалиция: „слуги“, еэсовцы Порошенко и „Голос“, — написал он.

Шпир поясняет, что рейтинг Зеленского и „слуг“ падает, зато растет рейтинг оппозиции, в первую очередь „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука.

„73, 22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко — а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского“, — так описал политтехнолог настроения избирателей.

„Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг „слуг“ падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции. В первую очередь, ОПЗЖ Виктора Медведчука, потому что большинство избирателей уходят от Зеленского именно к Медведчуку“, — поясняет политтехнолог.

Шпир пишет, что у партии Медведчука уже 22,2 % — это рывок более чем на 9 % по сравнению с выборами в Верховную Раду в июле 2019 года.

„Роботизированные телесистемы“ дают партии главного оппозиционера уже 22,2 %. Рывок больше чем на 9 % по сравнению с выборами в Раду — абсолютно логичный. Какой главный запрос украинцев? — против войны на Донбассе. А здесь доминирует Медведчук», — поясняет он.

Также на рейтинг оппозиции работает запрос украинцев на приход опытных государственных управленцев, поясняет Михаил Шпир.

«Обратите внимание еще на такой момент. Практически все социальные слои говорят, что их благосостояние ухудшилось. А „удар по карману“ даже многим фанатам Зеленского показал, что при власти некомпетентные и безграмотные неумехи.

Поэтому сейчас украинцы хотят, чтобы к власти пришли опытные государственные менеджеры. А здесь № 1 — снова Медведчук, который в начале 2000-х и страной успешно руководил, и международные кризисы разрешал», — заключил политтехнолог Михаил Шпир.

В то же время, пишет Михаил Шпир, «ЕС Порошенко «вытоптал» все националистическое поле (16,2 %). А Тимошенко со своей «Батькивщиной» потерялись на фоне остальных. Потерялись, но не так как «Голос» (который острые языки зовут «Голос Сороса» или «Голос Госдепа США»). 1,2 % означают, что, случись вдруг выборы, и мы не увидим в Верховной Раде этот «голос грантоеда».