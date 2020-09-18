Виктор Медведчук: Зеленский пиарится на «нормандском формате», чтобы скрыть свои провалы в экономике

Делая громкие заявления о якобы скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки», Зеленский и его окружение занимаются банальным политическим пиаром накануне местных выборов, пытаясь таким образом отвлечь внимание от своих провалов в экономике и социальной политике.

Об этом 16 сентября заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время общения с журналистами возле Верховной Рады.

«Это часть пиара господина Зеленского, его команды и его партии, нацеленного на получение дивидендов во время местных выборов. Сегодня господин Зеленский и его окружение, Кабинет Министров, которые не достигли никаких результатов в вопросах экономики, в вопросах социального развития, в вопросах борьбы с пандемией, пытаются вытащить на поверхность как определенную заслугу сдвиги в вопросах мирного урегулирования. У них это не получается. Более того, подобные заявления являются необоснованными и получают соответствующую оценку. На переговорах в Австрии господин Зеленский заявил, что должна быть еще встреча советников глав государств „нормандского формата“ в течение 10 дней и после этого будет встреча глав государств „нормандского формата“, против которой никто не возражает... Через несколько часов Министерство иностранных дел России в лице заместителя министра высказалось по поводу этого заявления, отметив, что это неправда. И подчеркнув, что и советник от России господин Козак на встрече советников глав государств „нормандского формата“ четко сказал: никаких оснований (подчеркиваю, никаких оснований) для проведения встречи глав государств „нормандского формата“ нет. Нет, потому что есть первопричина», ‒ сказал Виктор Медведчук.

При этом политик добавил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится только после того, как Украина выполнит все ранее взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Первопричина заключается в том, что решения, принятые на саммите в Париже 9 декабря 2019 года, не выполнены абсолютно ни в одном из пунктов, которые там перечислены. И пока решения, принятые в Париже, не будут выполнены, никакой встречи „нормандского формата“ не будет. И поэтому подобные заявления о якобы готовящемся обмене удерживаемыми лицами, о якобы проведении нормандского саммита ‒ это не что иное, как просто пиар, очередные заявления, направленные на то, чтобы убедить, что там, где ничего не делается, там, где нет политической воли что-то делать, якобы что-то происходит. И это пытаются втюхать нашим гражданам накануне местных выборов», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.