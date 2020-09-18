Партия Медведчука заступилась за прихожан УПЦ

Преступные попытки окружения Президента Украины Владимира Зеленского развернуть кампанию травли единственной канонической православной церкви — это позор для Украины, а также очередное свидетельство возвращения к антинародной и антиконституционной политике режима экс-президента Петра Порошенко.
Об этом заявляет партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», комментируя угрозы со стороны секретаря СНБО Алексей Данилова в адрес религиозных организаций.
В политсиле проинформировали, что Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с угрозами в адрес религиозных организаций, осуществляющих законную деятельность на территории Украины.
В частности, секретарь Совета, возглавляемого Президентом Украины Владимиром Зеленским, предупредил о возможности уголовного преследования за участие в сугубо мирных мероприятиях: конференциях, круглых столах, международных форумах и крестных ходах.
«Оскорбительный, циничный и угрожающий тон чиновника, а также приводимая им аргументация не оставляют сомнений, что объектом гонений вновь избрана Украинская православная церковь — единственная каноническая православная церковь в Украине. Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих», — заявляют в ОПЗЖ.
В партии преступные попытки окружения Зеленского развернуть кампанию травли единственной канонической православной церкви считают позором для украинского государства, а также свидетельством возвращения к антинародной и антиконституционной политике режима Порошенко.
«Заявляем, что партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“ выступит за сохранение конституционных религиозных свобод украинских граждан и встанет на защиту единственной канонической православной церкви в Украине», — отметили в партии Медведчука.
В связи с вышесказанным, в ОПЗЖ потребовали немедленной отставки секретаря СНБО Алексея Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, а также за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта.
«Если отставки Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию Президента Украины Зеленского и он несет за это полную ответственность», — подытожили в партии Медведчука.
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