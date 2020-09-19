Президент подписал закон, разрешающий баллотироваться без справки о несудимости

Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательность для кандидатов в депутаты на местных выборах подавать при регистрации справку о наличии или отсутствии судимости.
Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта № 3995, опубликованной на сайте парламента.
В графе «Дата и состояние прохождения» указано, что 17 сентября закон подписал председатель Верховной Рады, а 18 сентября он был возвращен с подписью от президента.
Согласно документу, изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.
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