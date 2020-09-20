Welt am Sonntag назвал имена самых богатых жителей Германии

Основатель сетей супермаркетов Lidl и Kaufland Дитер Шварц возглавил рейтинг богатейших людей Германии по версии издания Welt am Sonntag.
Состояние Шварца, основавшего успешную торговую сеть Kaufland и сеть дискаунтеров Lidl, оценивается в 41,8 миллиарда евро. Группе Schwarz Group с оборотом в 113,3 миллиарда евро также принадлежит звание самой крупной семейной компании Германии.
Вторую строчку рейтинга занимает семья Райман, которой принадлежат доли в компаниях Jacobs Douwe Egberts и Coty и чье состояние достигает 21,45 миллиарда евро.
Замыкает тройку лидеров семья Вольфганга Порше с состоянием в 20 миллиардов евро.
Издание отмечает, что состояние 1000 богатейших семей Германии суммарно достигает 1,1 триллиона евро. Кризис коронавируса не сильно помешал их успехам, по сравнению с прошлым годом состояние стало больше на 0,76%.
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