Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной политики Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщило интернет-издание «Газета.uz».

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался на 56-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, отмечает издание. По его информации, Барноев проходил лечение сначала в столичной частной клинике Akfa Mediline, а затем в медицинских учреждениях Германии.