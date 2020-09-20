В белорусском Бресте милиция произвела предупредительный выстрел в воздух на митинге

В белорусском Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах.

На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОН в шлемах, которые идут им навстречу. Участники акции начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко — РИА

В белорусском МВД заявили, что милиция в Бресте действительно произвела предупредительный выстрел из карабина, чтобы предотвратить нападение на силовиков. В ведомстве заверили, что это был светошумовой патрон.

Кроме того, в МВД заявили, что правоохранители распылили в Бресте газ для «пресечения противоправных действий» протестующих. После этого последовали задержания.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.

Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные.