Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы

Некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил местный портал Re:Baltica, который принимал участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Согласно информации Re:Baltica, компания Mako Trading, с которой был связан старший сын на тот момент уже бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн. Также, по данным FinCEN, украинский миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

Также российский бизнесмен Олег Дерипаска перевел через небольшой банк Expobank, который ранее назывался LTB Banka, и ряд подставных компаний не менее $3 млрд. Эти средства, по утверждению портала, шли на оплату услуг лоббистов в США, аренду частных самолетов, офиса и частного дома в Нью-Йорке, а также на финансирование бизнеса в сфере недвижимости в Черногории. Согласно документам FinCEN, в Expobank были открыты счета семи компаний, связанных с Дерипаской.

20 сентября в своем расследовании американский портал BuzzFeed заявил, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. Сайт ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы FinCEN. Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

По данным портала, руководство финансовых учреждений закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях. Банки надеялись, что в случае разоблачения подобных схем смогут заключить соглашение с американским правосудием, предусматривающее лишь штрафы.