Войти
Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным
дружба народов
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Посольство США призвало РФ прекратить конфликт на Донбассе и освободить заключенных украинцев

162
Посольство США призвало РФ прекратить конфликт на Донбассе и освободить заключенных украинцев

Посольство США по случаю Всемирного дня мира призвало Россию прекратить конфликт на Донбассе, который она вызвала и поддерживает, выйти с Донбасса и Крыма и освободить всех незаконно заключенных украинцев, заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

«Во Всемирный день мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свои жизни в мире и с полным признанием своих человеческих прав. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет с Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают», — сказала Квин в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства США в Украине в понедельник.

Также временная поверенная подчеркнула, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте также: Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы

«Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — добавила Квин.

Россия, США, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 сентября 2020
Воскресенье, 20 сентября 2020
Суббота, 19 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016