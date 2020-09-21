«Слуга народа» пока еще остается на первом месте в предпочтениях избирателей

Политическую партию «Слуга народа» на парламентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 21,5% украинцев, среди тех, кто определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 12 по 16 сентября.

Согласно данным соцопроса, наибольшие шансы попасть сейчас в парламент, если бы выборы проходили в сентябре, имеют партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За Жизнь», «Европейская солидарность», Всеукраинское объединение «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко. Также имеют шансы также партия Шария и партия «Сила и честь».

В частности, отмечается, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября), то 21,5% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 17,8% — за партию «Оппозиционная платформа — За Жизнь», 16,3% — за партию «Европейская Солидарность», 8,7% — за партию «Всеукраинское объединение Батькивщина», 6,3% — за Радикальная партия Олега Ляшко, 4,1% — за «Партию Шария», 4% — за партию «Сила и Честь».

В свою очередь за «Свобода» готовы проголосовать 3,3%, 3,1% — за партию «Гражданская позиция», 2,8% — за партию «Украинская стратегия Гройсмана», 2,6% — за партию «УДАР», 1,9% — за партию «За будущее», 1,8% — за партию «Самопомич», 1,8% — за партию «Оппозиционный блок», 1,3% — за партию «Голос», 1% — за партию «Пропозиция», 0,8% — за партию «Национальный корпус», за другие партии — 0,9%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.