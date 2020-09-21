RT рассказало о причинах роста преступности в Украине, ссылаясь на Медведчука

На сегодняшний день Украина занимает первое место в Европе по уровню преступности. По мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, ключевой причиной этого являются вседозволенность и безнаказанность национал-радикалов.

О причинах роста преступности пишет интернет-издание RT, ссылаясь на народного депутата Украины Виктора Медведчука.

«Глава политсовета украинской партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктор Медведчук заявил, что Украина занимает первое место в Европе по уровню преступности. „Национал-радикалы, действительно, сегодня находятся в стадии вседозволенности... Именно поэтому мы сегодня занимаем первое место, первое место в Европе по уровню преступности“, — указал он», — отмечается в тексте.

Политик уверен, что бывший президент Петр Порошенко и действующий — Владимир Зеленский потакали и потакают такого рода группировкам. И в тоже время, боятся их.

«По его (Медведчука — ред.) мнению, разгул национал-радикалов связан с тем, что, во-первых, власть их боится, а, во-вторых, нынешняя правоохранительная система страны неэффективна и демонстрирует полный непрофессионализм», — пишет RT.

Именно разгул национал-радикалов, страх простых людей перед улицей приводят к тому, что власть стремительно теряет доверие граждан Украины.

«С учётом того, что власть, сегодняшняя власть, боится национал-радикалов, это всё происходит. Именно поэтому сегодня граждане не доверяют этой власти», — цитирует RT Виктора Медведчука.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что власти не удастся запугать оппозицию за ее попытки принести мир в Украину.

Все ограничения, рогатки, которые сегодня ставит власть Зеленского и его шестерки в правоохранительных органах, ‒ все это закончится для них крахом. Мы будем продолжать эту политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину", ‒ сказал Медведчук.