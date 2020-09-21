В 37 районах и пригородах Мадрида вернули строгий карантин

С сегодняшнего дня в 37 районах и пригородах Мадрида ввели новые строгие карантинные ограничения, которые будут касаться около 850 тысяч жителей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Local.es.
В этих районах проживают преимущественно люди с более низким доходом и большое количество иммигрантов.
Отмечается, что жителям будет запрещено выезжать за пределы своих районов. Исключение будут делать только для тех, кто едет на работу, учебу или к врачу. Также запрещены собрания в количестве более шести человек.
Локдаун будет длиться около двух недель. В течение этого времени будут закрыты парки, а бары и рестораны должны сократить вдвое количество посетителей.
Накануне в 12 из 37 районов и пригородов прошли протесты против введения дискриминационных, по мнению демонстрантов, ограничительных мер.
Ситуация с пандемией коронавируса в Испании ухудшается. С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 659,3 тыс. случаев коронавируса, 30 495 человек умерли. Население страны составляет около 47,4 млн.
Весной 2020 года Испания некоторое время была наиболее пораженной коронавирусом страной Европы.
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