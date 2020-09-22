За сутки в Украине коронавирусом заболели 2884 человека

За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, 59 больных умерли, а 1 717 выздоровели от коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в Украине заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. По состоянию на сейчас болеют 97 694 жителей Украины.