Зеленский продолжает политику Порошенко, которая ведет к войне и тупику в Минском процессе, - Робби Шлунд

Уголовные дела против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его коллег касательно мирных инициатив по урегулированию конфликта на Донбассе не имеют ничего общего с демократией. Более того, таким образом президент Зеленский демонстрирует, что продолжает воинственную политику Порошенко, и не собирается реализовывать Минские соглашения.

Такое мнение выразил в своей статье депутат Бундестага Германии, представитель партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

Он напомнил, что в марте этого года группа украинских депутатов (представители фракции ОПЗЖ — ред.) отправилась в Москву, чтобы со своими российскими коллегами обсудить пути мирного решения конфликта на Донбассе. А власть Зеленского почему-то начала обвинять их в государственной измене.

«Это действительно странный процесс, который, на мой взгляд, имеет мало общего с пониманием демократии. На Зеленского возлагали большие надежды многие депутаты Бундестага, а также украинский народ. К сожалению, эти надежды не оправдались», — сказал Робби Шлунд.

Такие политические репрессии против оппозиции явно не способствуют прогрессу в переговорах по урегулированию конфликта на Востоке Украины.

«Мы не видим прогресса в Минском процессе. Наоборот, Зеленский продолжает политику Порошенко, которая привела к войне и обнищанию украинского народа. Немалое количество депутатов Бундестага считает крайне сомнительными растущие шельмование и криминализацию работы оппозиции, в частности, например, представленной Виктором Медведчуком парламентскую инициативу в нормандском формате», — отметил депутат Бундестага.

Он также напомнил, что по инициативе Виктора Медведчука 12 ноября 2019 года в Верховной Раде была создана межфракционная группа «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция». И в работу этой группу активно включились парламентарии всех стран-участниц Нормандского формата. В частности, депутаты Бундестага Германии.

«Мы, конечно, считаем, что это отличная идея, так как это лучший способ продемонстрировать принцип демократического парламентаризма. И депутатам уже пора взять дело в свои руки.

Вместо деэскалации и мира главы государств и правительств Минского соглашения преследовали только свои интересы и забыли людей в Украине, а также на Западе и Востоке», — подытожил Шлунд.

Ранее Виктор Медведчук сказал, что, несмотря на все попытки власти запугать, ОПЗЖ будет продолжать политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину.