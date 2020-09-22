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Чаплыга: Перед местными выборами ОПЗЖ опередит «Слугу народа»

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Чаплыга: Перед местными выборами ОПЗЖ опередит «Слугу народа»

Динамика роста рейтинга партии Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» показывает, что накануне местных выборов она станет лидером электоральных симпатий украинцев. Это вызвано тем, что, в отличии от партии Зеленского, ОПЗЖ выполняет свои предвыборные обещания.

Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал политический эксперт Михаил Чаплыга.

Так, по его словам, эти местные выборы станут репетицией парламентских, которые с высокой долей вероятности могут состояться досрочно.

«Эти местные выборы будут первым туром парламентской кампании, независимо от того, когда она будет: до Нового года, весной, через несколько лет. Люди смотрят на эти местные выборы, как промежуточный результат правящего монобольшинства и деятельности оппозиционных партий» - сказал эксперт.

При этом, добавил, что ситуация складывается явно не в пользу партии власти, а ее голоса переходят к ОПЗЖ.

«У «слуг» приблизительно 24%, партия Медведчука – 22%. При этом, падение рейтинга «слуг» составляет в среднем 2% в месяц. С каждых 10 голосов, которые отходят от «слуг народа», приблизительно 7 голосов идут к ОПЗЖ. Многие аналитики говорят, что еще до начала выборов рейтинги сначала сравняются, и где-то на момент выборов ОПЗЖ скорее всего выходит на первое место», - отметил Чаплыга.

Он также считает, что ключевой причиной роста рейтинга партии Медведчука является последовательная политическая позиция и выполнение своих предвыборных обещаний. 

«Голоса будут переходить той политической силе, которая не отказывалась от своих предвыборных обещаний. Собственно, речь идет об ОПЗЖ», - подытожил Чаплыга.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал с чем политическая сила идет на выборы.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны, ‒ отметил он. ‒ У нас есть с чем идти к людям», - сказал Медведчук.

местные выборы, ОПЗЖ
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