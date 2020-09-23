В мире уже почти 32 миллиона случаев COVID-19

По состоянию на утро 23 сентября в мире зарегистрировано 31 777 987 случаев коронавируса, в частности 975 471 летальный исход и 23 394 845 случаев выздоровления.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
За сутки всего было обнаружено 8 205 новых случаев, из них 4 683 в Мексике и 1 834 в Бельгии.
Из 711 погибших за сегодня 651 жертва болезни зафиксирована в Мексике.
В настоящее время в США зарегистрировано более 7 миллионов случаев коронавируса, в Индии уже 5,6 миллиона, а в Бразилии 4,5 миллионов случаев.
Украина находится на 25 позиции антирейтинга между Израилем и Канадой.
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