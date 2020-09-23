В Индии по меньше мере 39 людей погибли в результате обрушения здания

Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди, расположенном недалеко от мегаполиса Мумбаи, выросло до 39, сообщает Times of India.

Здание в пригороде Мумбаи обрушилось в понедельник около 04.00 по местному времени (01.30 по Киеву). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.

За последние сутки спасатели извлекли из-под завалов тела 13 жертв катастрофы. Среди погибших — 15 детей в возрастной группе от двух до 15 лет. Работы осложняются сильными ливнями, которые второй день идут в этом районе.

Ранее полиция возбудила дело против владельца здания, а муниципальная корпорация приостановила деятельность местного помощника комиссара и младшего инженера за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу.

Полиция отметила, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, построенное в 1977 году здание давно не ремонтировалось.

Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.