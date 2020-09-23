Иваночко: Медведчук неоднократно говорил, что долги Украины растут, а отдавать придется простым украинцам

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Президент Украины Владимир Зеленский выполняет все задания и функции, которые ему дают из-за рубежа.
Об этом в эфире ZIK заявила известный украинский общественный и политический деятель Инна Иваночко.
«Это и назначение иностранцев на должности, и ослабление силовой, экономической структуры. То есть, всех институтов правления Украины. Мы видим, когда у нас на должностях находятся клоуны, которые не профессионалы, не знают своего дела, которые даже не знакомы с элементарным менеджментом... Что будет происходить со страной? Это — долги МВФ, которые нас загоняют всё дальше, в том время, как год назад господин Президент нам обещал совсем другое. Он взял на себя такую риторику, рекламу, чтобы «стянуть» население и за него проголосовали. И экономический рост, и освобождение от иностранного влияния... Он обвинял экс-президента Порошенко во всех грехах, хотя сам продолжает его действия, только еще более качественно для наших заокеанских «партнеров», — объяснила свою точку зрения эксперт.
В Украине, продолжила политик, долги растут, о чем неоднократно говорил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, а отдавать придется простому народу.
«Идет приватизация стратегических предприятий, которые уже завтра не смогут нормально функционировать. Продается земля, люди остаются без работы, идет вымирание и обнищание населения, рождаемость уменьшается... Завтра нас, украинцев, практически не останется. Что это, если не оккупация?», — добавила Инна Иваночко.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что ряд новых требований МВФ, выдвинутых для получения Украиной очередных траншей, направлены на то, чтобы сделать Украину еще более зависимой от этой организации, а также в еще большей мере закрепить введенное при экс-президенте Украины Петре Порошенко внешнее управление и ужесточить социально-экономическую политику.
Также политик говорил о том, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.
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