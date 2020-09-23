Белорусская оппозиция отреагирует на инаугурацию Лукашенко бессрочной акцией неповиновения

Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко, который в среду вступил в должность президента республики без анонсирования церемонии.
«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем ТГ-канале.
Он также назвал" беспрецедентной ситуацией" инаугурацию Лукашенко, которая прошла «в обстановке тайны и секретности».
«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?» — отметил Латушко.
Ранее в среду Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Церемония заранее не анонсировалась.
Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.
Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.
Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.
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