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Экс-нардепа Вадима Нестеренко подозревают в намерении не возвращать кредиторам почти $50 млн

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Экс-нардепа Вадима Нестеренко подозревают в намерении не возвращать кредиторам почти $50 млн

Заявления главы наблюдательного совета агрохолдинга Ristoneholdings, экс-нардепа Вадима Нестеренко о якобы рейдерском захвате перерабатывающих предприятий холдинга в Днепре — ООО «Днепромлын» и ООО «Хлебозавод № 10» — 1 сентября не соответствуют действительности, поскольку бизнес был разделен в июле этого года. Об этом на пресс-конференции заявил учредитель ООО «Днепромлын» Евгений Моршинин, передает Деловая столица. Он подчеркнул, что Нестеренко не обращался в правоохранительные органы по поводу рейдерского захвата.

По словам Моршинина, поводом для разделения бизнеса стала неудачная финансовая политика Вадима Нестеренко в качестве управляющего партнера, а именно — бездумное наращивание займов у банков и частных лиц. Моршинин отметил, что холдинг образовался в 2011-м, доли между Нестеренко и его партнерами были разделены пополам. «Днепромлын» и «Хлебзавод номер 10» были приобретены в том же году. Холдинг состоял, грубо говоря, из предприятий агросектора и, непосредственно, мукомольного и хлебопекарского предприятий. Состав учредителей всегда распределялся в процентном соотношении 50% на 50%, что подтверждается уставными документами в период с 2011 до момента разделения«, — отметил Моршинин.

Он также подчеркнул, что после завершения в иле этого года разделения холдинга, собственники и управленцы и «Днепромлына», и «Хлебзавода № 10» не менялись. «Все попытки заявлять о рейдерском захвате можно расценивать как подготовку почвы господином Нестеренко, чтобы не отдавать долги кредиторам», — заявил Моршинин.

Финансовый директор ООО «Днепромлын» Наталья Луценко отмечает, что с 2018 года ряд экономических показателей холдинга начал показывать негативную динамику. По ее словам, причиной стала значительная кредитная нагрузка. В частности, на начало января 2020 кредитный портфель холдинга вырос в 2 раза по сравнению с 2018-м и составил $32 млн. Поскольку стороны не пришли к согласию в вопросе урегулирования кредитной нагрузки и согласования стратегии дальнейшего развития бизнеса, было принято решение о разделении бизнеса.

«Однако в августе «Днепромлын» столкнулся с тем фактом, что Вадим Нестеренко, очевидно, испытывая нехватку денежных средств, попытался получить дополнительные кредитные ресурсы, а в обеспечение предоставить ЦИК «Днепромлына», — заявила Луценко.

Поскольку партнеры с таким решением не согласились, Нестеренко заявил о якобы рейдерским захвате «Днепромлына» и «Хлебзавода № 10». «Это могло сойти за обыкновенный шантаж, если бы не тот факт, что агрохолдинг Нестеренко закредитован на десятки миллионов долларов. И заявление о рейдерстве возможно могло бы быть аргументом для кредиторов при невыполнении Ristoneholdings своих обязательств», — пояснила Луценко.

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Как утверждают представители предприятий, на данный момент «Днепромлын» и «Хлебзавод № 10» работают в штатном режиме и даже наращивают мощности, несмотря на карантин и финансовый кризис в стране. «Что касается ОО „Днепромлын“, то у нас увеличились объемы переработки с 12 до 17 тыс тонн/мес. Кредиторская задолженность за поставленное зерно на 18.09.2020 года отсутствует. Внедрена новая турецкая линия фасовки до 25 кг. Планируется внедрение новой турецкой линии фасовки объемом 50 кг», — отметил генеральный директор ООО «Днепромлын» Петр Еременко.

Издание напоминает, экс-нардеп от Партии регионов, а позже член фракции БПП Вадим Нестеренко не впервые оказывается в центре скандалов в агросекторе.

рейдерство, Днепромлын, Вадим Нестеренко, Ristoneholdings
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