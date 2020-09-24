Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящих в Беларуси событий

Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«То что мы сегодня видим...если власть не остановит такие действия они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы с представителями СМИ по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, ЕС, США и ряд стран не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.
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