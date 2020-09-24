Лещенко: За кого болеем в Николаеве? За Чайку или Ильюка?

В телеграм-канале Сергея Лещенко сообщается о кандидатах на мера города Николаев от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь»: «Наши инсайдеры сообщают, что группы влияния в партии Медведчука-Левочкина “ОПЗЖ” зашли в клинч в Николаеве. Одновременно выдвинуто два кандидата (!) в мэры города».

В Николаевской областной организации ОПЗЖ утвердили кандидатов в депутаты горсовета Николаева и кандидата на пост мэра ‒ Владислава Чайку: «От областной организации ОПЗЖ в мэры выдвинут Владислав Чайка. На выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку».

Лещенко пишет, что одновременно от городской организации ОПЗЖ в мэры идет Артем Ильюк, который был депутатом прошлого созыва и работал в антикоррупционном комитете: «Второй кандидат Артем Ильюк близок к группе Левочкина-Бойко».

Абсурд дошел до того, что две конференции одной партии выдвинули разных кандидатов в мэры одного города. Областная - Чайку, городская - Ильюка.

Журналист акцентирует внимание на то, что Чайка раньше публично поддерживал команду Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии «Слуга народа».

«По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова».

«Предлагаю вынести этот спор на суд моих подписчиков, за кого болеем в Николаеве? За ставленника Медведчука Чайку? Или за ставленника Левочкина-Бойко Ильюка?», - подытожил Лещенко.