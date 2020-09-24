США, Великобритания и Канада могут завтра объявить о санкциях по Беларуси

Великобритания, Канада и США планируют в пятницу объявить о санкциях в отношении ряда граждан Беларуси в связи с нарушениями в ходе президентских выборов 9 августа и применением силы против мирных протестующих. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщило в четверг агентство Reuters.

Между тем, по его данным, введение рестрикций может быть отложено, так как процесс согласования между тремя государствами продолжается.

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в четверг на заседании парламента заявил, что его страна в координации с Канадой и США введет санкции в отношении лиц, несущих ответственность за серьезные нарушения прав человека в Беларуси. При этом он повторил, что Лондон не признает результаты выборов.