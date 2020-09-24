Новое время: Медведчук вытесняет из местных списков бывших депутатов от Порошенко

В Николаевской ячейке ОПЗЖ происходит конфликт вокруг списков в городской и областной совет, а также политсила не может определиться с кандидатом в мэры.
Об этом сообщается в статье НВ «Топ-5 горячих регионов на выборах».
Так, ранее наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах называли экс-депутата из парламентской группы «Відродження» Артема Ильюка. Но теперь на эту позицию претендует Владислав Чайка, сын мэра Николаева (2000 — 2013). Последнего лоббирует депутат Юрий Загородний, временный руководитель облорганизации ОПЗЖ и близкий соратник Виктора Медведчука, главы политсовета партии.
В поддержку Ильюка высказались сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и глава исполкома партии Сергей Левочкин. Но в августе депутат Загородний приехал из Киева и возглавил партийную облорганизацию.
«У Загороднего сразу же начался раздор с Ильюком», — объяснил НВ Федор Левченко, николаевский политтехнолог.
Из-за конфликта между Ильюком и Чайкой начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в городские и областные советы.
«Оба списка обновятся на 50%. Многие из тех, кого считали столпами партии, в них могут не попасть. Например, бизнесмен и экс-нардеп от Блока Петра Порошенко (БПП) Борис Козырь. У него были свои виды на списки. И это он толкал и финансировал Ильюка», — заявил Левченко.
Напомним, что 23 сентября 2020 года в Николаевской областной организации ОПЗЖ утвердили кандидатов в депутаты горсовета Николаева и кандидата на пост мэра ‒ Владислава Чайку. Одновременно, в городской организации ОПЗЖ на пост мера Николаева утвердили — Артема Ильюка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016