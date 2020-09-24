Новое время: Медведчук вытесняет из местных списков бывших депутатов от Порошенко

В Николаевской ячейке ОПЗЖ происходит конфликт вокруг списков в городской и областной совет, а также политсила не может определиться с кандидатом в мэры.

Об этом сообщается в статье НВ «Топ-5 горячих регионов на выборах».

Так, ранее наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах называли экс-депутата из парламентской группы «Відродження» Артема Ильюка. Но теперь на эту позицию претендует Владислав Чайка, сын мэра Николаева (2000 — 2013). Последнего лоббирует депутат Юрий Загородний, временный руководитель облорганизации ОПЗЖ и близкий соратник Виктора Медведчука, главы политсовета партии.

В поддержку Ильюка высказались сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и глава исполкома партии Сергей Левочкин. Но в августе депутат Загородний приехал из Киева и возглавил партийную облорганизацию.

«У Загороднего сразу же начался раздор с Ильюком», — объяснил НВ Федор Левченко, николаевский политтехнолог.

Из-за конфликта между Ильюком и Чайкой начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в городские и областные советы.

«Оба списка обновятся на 50%. Многие из тех, кого считали столпами партии, в них могут не попасть. Например, бизнесмен и экс-нардеп от Блока Петра Порошенко (БПП) Борис Козырь. У него были свои виды на списки. И это он толкал и финансировал Ильюка», — заявил Левченко.

Напомним, что 23 сентября 2020 года в Николаевской областной организации ОПЗЖ утвердили кандидатов в депутаты горсовета Николаева и кандидата на пост мэра ‒ Владислава Чайку. Одновременно, в городской организации ОПЗЖ на пост мера Николаева утвердили — Артема Ильюка.