Марчевский: Кастрюли на головах учителей – это деградация населения, о которой предупреждал Медведчук

На сегодняшний день система образования в Украине, которая еще недавно считалась лучшей в мире, практически полностью уничтожена. Ярким подтверждением этого факта стали онлайн-уроки во время карантина, когда учителя путались в элементарных математических примерах и одевали кастрюли на головы.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский.

В частности, он напомнил, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук уже неоднократно указывал на катастрофическое состояние украинского образования и на то, что в Украине происходит тотальная деградация населения.

«Это огромная проблема. Ее озвучивал Виктор Мелведчук. Называется она деградация населения. Для того, чтобы ее прекратить необходимо максимально перезагрузить систему образования. У нас ведь была одна одна из лучших систем оборазования в мире. Наши выпускники школ, а затем и университетов были самыми квалифицированными кадрами. И примеров тому множество. Посмотрите, какие у нас были предприятия, на которых работали эти выпускники: „Южмаш“, который строил ракеты, и дальше можно очень долго перечислять. А что теперь делает „Южмаш“? Кастрюли, которые потом преподаватели одевают их себе на голову на онлайн-уроках, и рассказывают о революции достоинства. Это превращается в театр абсурда», — сказал Артем Марчевский.

При этом, добавил, что в Украине нужно оперативно прекратить губительные, так называемые, реформы во всех социальных сферах.

«Нам необходимо кардинально перезагружать все эти системы. За последние шесть лет были уничтожены система здравоохранения, система образования. Это нужно забыть как страшный сон и начать работать», — подытожил Артем Марчевский.

Напомним, что Виктор Медведчук в своем обращении к народу Украины назвал главными врагами нашей страны деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию.