Для Тернополя и Бережан установили ряд ограничений «красной» зоны

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ряд ограничений для Тернополя и Бережан Тернопольской области, где установлен «красный» уровень эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, спортзалов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовым материалом, банковская и страховая деятельность, медицинская, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, обслуживания и ремонта транспортных средств, техобслуживания, регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонтам компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи. Запрещено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги, кроме предоставляющих услуги экстренно», — разъяснил он.

«Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС сообщила, что будет внедряться особый порядок работы общественного транспорта и учебного процесса»,- добавил министр.

По словам Степанова, самый высокий показатель инцидентности за 14 дней в Бережанах Тернопольской области — более 688 случаев на 100 тыс. населения, что в шесть раз превышает средний показатель по Украине и в 17 раз базовый показатель.

Министр добавил, что в некоторых регионах показатели улучшились вследствие соблюдения карантинных ограничений.

«Показатели заболеваемости улучшились в следующих административно-территориальных единицах: Чоп (Закарпатская обл.) показатель упал со 170 до 56 на 100 тыс. населения, Славута (Хмельницкая обл.) — с 201 до 139, Волочисском районе Хмельницкой области — с 337 до 270, Герцаевском районе Черновицкой области — с 304 до 205 на 10- тыс. населения. Административно-территориальные единицы, где соблюдали все ограничительные меры, демонстрируют улучшение ситуации», — сказал он.