В Украине сегодня по-настоящему летняя погода

В пятницу, 25 сентября, в Украине небольшой дождь ожидается только на Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 25 сентября в Украине переменная облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°.

В столичном регионе 25 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеву днем 24-26°; по области днем 23-28°.