Войти
Шмыгаль намерен за год создать фондовый рынок
реформы
Шмыгаль намерен за год создать фондовый рынок
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
соседи
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Нафтогаз» пытается переложить миллиардные долги газового рынка на украинцев

192
«Нафтогаз» пытается переложить миллиардные долги газового рынка на украинцев

«Открытие» газового рынка, которое уже с 1 августа по словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева должно было освободить украинцев от «газового рабства», не смогло решить ключевой проблемы компании — 100-миллиардной задолженности, накопленной за период действия ПСО (режима возложения специальных обязанностей по поставке природного газа).

Большинство этих долгов перед «Нафтогазом» возникло не из-за неоплаты счетов потребителями, а вследствие непрофессиональных действий органов государственной власти, в частности Кабинета Министров Украины.

В частности, указанная задолженность сформировалась между участниками рынка по таким причинам: установление цен на газ ниже себестоимости добычи ресурса, разницу между которыми должен был компенсировать бюджет; занижение почти в три раза норм потребления газа для населения без счетчиков; запрет газопоставляющим компаниям вести учет потребления газа с учетом коэффициентов приведения газа к стандартным условиям; экономически необоснованные тарифы на распределение газа.

«Нафтогаз», имея поддержку среди народных депутатов, пытается решить эти проблемы разными способами, в том числе продвигая следующие законопроекты: изменения в Закон Украины «О рынке природного газа» (№ 3800); изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» и в Налоговый кодекс Украины (№ 4119 и № 4120).

Читайте также: НБУ ожидает в 2021 году рост средней зарплаты на 15%

Эксперты отмечают, что предложенные в этих законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше. Даже вариант компенсации задолженности с использованием средств государственного бюджета, по сути, является способом переложить средства из кармана каждого украинца в карман «Нафтогаза».

В то же время «Нафтогаз» блокирует через депутатов рассмотрение законопроекта № 3800-1, в котором предложен механизм списания накопленной между участниками механизма ПСО задолженности, что не тронет карманов рядовых украинцев.

Нафтогаз України, цена на газ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 сентября 2020
Четверг, 24 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016