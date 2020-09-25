«Нафтогаз» пытается переложить миллиардные долги газового рынка на украинцев

«Открытие» газового рынка, которое уже с 1 августа по словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева должно было освободить украинцев от «газового рабства», не смогло решить ключевой проблемы компании — 100-миллиардной задолженности, накопленной за период действия ПСО (режима возложения специальных обязанностей по поставке природного газа).

Большинство этих долгов перед «Нафтогазом» возникло не из-за неоплаты счетов потребителями, а вследствие непрофессиональных действий органов государственной власти, в частности Кабинета Министров Украины.

В частности, указанная задолженность сформировалась между участниками рынка по таким причинам: установление цен на газ ниже себестоимости добычи ресурса, разницу между которыми должен был компенсировать бюджет; занижение почти в три раза норм потребления газа для населения без счетчиков; запрет газопоставляющим компаниям вести учет потребления газа с учетом коэффициентов приведения газа к стандартным условиям; экономически необоснованные тарифы на распределение газа.

«Нафтогаз», имея поддержку среди народных депутатов, пытается решить эти проблемы разными способами, в том числе продвигая следующие законопроекты: изменения в Закон Украины «О рынке природного газа» (№ 3800); изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» и в Налоговый кодекс Украины (№ 4119 и № 4120).

Эксперты отмечают, что предложенные в этих законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше. Даже вариант компенсации задолженности с использованием средств государственного бюджета, по сути, является способом переложить средства из кармана каждого украинца в карман «Нафтогаза».

В то же время «Нафтогаз» блокирует через депутатов рассмотрение законопроекта № 3800-1, в котором предложен механизм списания накопленной между участниками механизма ПСО задолженности, что не тронет карманов рядовых украинцев.