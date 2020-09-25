Полиция уже открыла более 80 уголовных дел из-за нарушений на выборах

За последние сутки полицейские зарегистрировали три уголовных дел за нарушения избирательного процесса. Всего за время избирательной кампании, которая стартовала 5 сентября, правоохранители зарегистрировано 83 дела, сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.
«Выборы-2020: за сутки полицейские открыли три уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в течение суток в полицию поступило 212 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства», — говорится в сообщении.
Указано, что за сутки больше всего сообщений получили в Закарпатской области и городе Киеве. В то же время, начиная с 5 сентября, правоохранители получили 924 сообщения, связанных с избирательным процессом.
В полиции отметили, что всего в ЕРДР внесли информацию о 83 уголовных правонарушениях. Из них 45 связаны с нарушением избирательного законодательства, 38 — с избирательным процессом.
Также правоохранители составили 51 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
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