Навальный поблагодарил спасших его «неизвестных добрых друзей»

Российский политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность людям, которые спасли его в жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».

«Но начать (выражение благодарности, — Ред.) я хочу с нескольких человек, которые — так вышло — сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья», — написал Навальный.

Навальный поблагодарил пилотов, посадивших самолет в Омске, сотрудников медслужбы омского аэропорта и медиков реанимобиля, который привез политика в больницу.