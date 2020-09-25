Эксперт: Вопрос Беларуси четко разделил Раду на проамериканские и проукраинские силы

Депутаты Верховной Рады, которые голосовали за непризнание президентских выборов в Беларуси, сделали это в угоду своим западным кураторам. Об этом пишет в Facebook политолог-международник Даниил Богатырев.

«Суверенитет и независимость Беларуси украинские депутаты „уважают“, а суверенитет и независимость Украины, судя по всему, нет. Иначе как объяснить демонстративную попытку испортить отношения с пятым по объему товарооборота партнером нашей страны в угоду кураторам из западных бэк-офисов?» — написал политолог в Facebook.

По словам Богатырева, в последние годы Беларусь оставалась одной из немногих соседних стран, с которыми Украина «не побила дипломатические горшки».

«Сегодня ее из этого списка можно вычеркивать. А главное, делается это в ущерб экономическим и даже политическим интересам Украины. Под угрозой оказывается один из немногих оставшихся рынков сбыта», — отметил эксперт.

По мнению Богатырева, о перспективе переноса места заседаний минской ТКГ по Донбассу даже писать не имеет смысла.

«Все равно там полный тупик. Но вот очередного медиатора с РФ в урегулировании конфликта в лице Лукашенко Украина с сегодняшнего дня потеряла», — заключил Даниил Богатырев.

«Отсель грозить мы будем Луке. Стыд и позор. Те же мысли», — так прокомментировал политолог из Харькова Никита Трачук.

А политический активист и известный блогер из Днепра Сергей Ожегов считает, что вопрос Беларуси четко разделил Раду на проамериканские и проукраинские силы.

«Кто руководит атакой против Беларуси? Сорос, Польша и американские „демократы“. Украине выгодно разрывать отношения с Беларусью? Нет, невыгодно. Но агентуре Сороса, которая для маскировки рядится под „патриотов“ — часть „слуг народа“, Порошенко и „голосята“, — интересы Украины и украинцев побоку. Против интересов Украины голосовали и большинство депутатов „Батькивщины“ Тимошенко», — пишет блогер, акцентируя внимание на том, что практически такая же коалиция — «СН», «ЕС» и «Голос» — в феврале проголосовала за продажу земли, которую так проталкивали Сорос и компания. Ни одного голоса не дала тогда только партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука.

По мнению Ожегова, только фракция ОПЗЖ по вопросу Беларуси заняла проукраинскую позицию.

«Кстати, сам Виктор Медведчук так и аргументировал свою позицию — что вмешательство в дела Беларуси не отвечает интересам Украины, потому что общая граница, потому что партнеры в экономике и энергетике», — процитировал народного депутата политический активист.

«В общем, делаем выводы, кто действительно стоит на проукраинских позициях, а кто только рядится в вышиванку, а на самом деле торгует Родиной за мелкий прайс», — резюмировал Сергей Ожегов.