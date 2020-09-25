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Фирташ дает деньги «Нацкорпусу», чтобы решать свои политические вопросы и укреплять позиции Левочкина в партии, - эксперт

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Фирташ дает деньги «Нацкорпусу», чтобы решать свои политические вопросы и укреплять позиции Левочкина в партии, - эксперт

За атаками «Нацкорпуса» на ОПЗЖ и ее представителей стоит олигарх Дмитрий Фирташ, который годами финансировал радикалов, а сейчас пытается решать с их помощью свои политические вопросы, укрепляя позиции Сергея Левочкина в партии. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политический обозреватель Даниил Алексеев.

«Для „Нацкорпуса“ ситуация весьма удивительная — радикалы берут деньги у одного крыла ОПЗЖ, чтобы нападать на другое крыло этой же партии. При этом для публики это презентуется как борьба с „русским миром“.

Перед президентскими выборами тогда еще глава государства Петр Порошенко на встрече с блогерами заявил, что радикалов из „Нацкорпуса“ финансируют олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Тогда на это мало кто обратил внимание, хотя Порошенко был прав. Сейчас, когда в Украине витает запах досрочных выборов в Раду, Фирташ с помощью прикормленных радикалов решает свои личные задачи.

По информации из нескольких источников, Фирташ дает деньги Билецкому, „Боцману“ и другим видным радикалам уже несколько лет. Олигарх финансирует „Нацкорпус“ через нардепов Сергея Левочкина и Суто Мамояна. Когда Билецкий баллотировался в нардепы по одному из киевских округов, Фирташ вливал через Левочкина личные средства в его избирательную кампанию. Также Левочкина и Билецкого несколько раз видели в киевских ресторанах.

Если просмотреть все заявления лидеров радикальных движений, вы не увидите словесных атак в сторону Левочкина, Бойко, других представителей „крыла“ Фирташа в ОПЗЖ. Все стрелы националистов летят в сторону Медведчука. Они даже угрожали ему убийством», — написал он.

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«Все это выглядит как банальная конкуренция за влияние. Не секрет, что выборы в Раду могут пройти уже будущей весной. У ОПЗЖ сейчас прекрасная динамика рейтингов — они растут, в то время как показатели „Слуги народа“ падают. Поэтому Фирташу точно есть за что бороться. Удивительно только, что при этом страдают только каналы Медведчука» — отметил эксперт.

Дмитрий Фирташ, Национальный корпус
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