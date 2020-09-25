ИноСМИ продемонстрировали заангажированность и нарушение журналистских стандартов журналом Тайм

Портал ИноСМИ пользуется заслуженной популярностью как сайт переводов статей в иностранной прессе на русский язык. Но в этот раз, переводя статью американского журнала Time сопроводили убийственным коментарием, которое заставляет задуматься о «профессионализме» и заангажированности автора – Американского журналиста Саймона Шустера.
«Перед нами — пример того, как, выполняя политическую задачу, репортер поддерживающего Байдена издания Time игнорирует слова собеседников. Его задача — доказать, что «близкий к Путину» киевский политик Медведчук пытался через дипломата Телиженко опорочить Байдена. Медведчук «в среду сделал специальное заявление, что никогда не встречался с Телиженко и не знаком с ним». Но автор настаивает на своей версии событий».
Главная цель автора понятна с первых строк: «Предложение о сотрудничестве поступило осенью 2019-го года от украинской партии, сопредседателем которой является друг и доверенный союзник российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук», как будто в этой партии кроме Медведчука никого нет.
Более того, автор, ссылаясь на Телиженко пишет: «Информацию передавали по целому ряду каналов, в том числе, через отданного под суд газового магната, поддерживавшего тесные связи с Кремлем, и через украинского депутата, который учился в российской шпионской академии». А за комментарием обращается не к «газовому магнату» или «украинскому депутату, который учился в шпионской академии», а к Медведчуку.
Если журналист обратился к этим людям (речь идет о Фирташе и Деркаче), а они не ответили, об этом можно сказать двумя словами. Это выглядит очень странно. Как и попытка прилепить Медведчука, на которую обратили внимание в ИноСМИ.
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