Журнал Time опубликовал весьма интересную статью, в которой говорится о том, как украинский олигарх Дмитрий Фирташ с ведома одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина использовал партию ОПЗЖ для помощи адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани в поиске и распространению компромата на кандидата в президенты США Джо Байдена. На это в своем блоге обратил внимание политолог-международник Никита Варламов:

«Эта статья может повторить успех нашумевшей статьи издания Politico о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года. И последствия для Фирташа и его окружения могут быть самыми незавидными, если ставка олигарха не сработает.

Как мы помним из многочисленных расследований американских журналистов, Джулиани взял Фирташа «в оборот» на фоне обвинений, связанных с предполагаемой схемой взяточничества в рамках титановой сделки олигарха в Индии. Чтобы избежать ответственности перед американским правосудием, Фирташ согласился помогать Джулиани собирать компромат на Байдена. Осенью 2019 года приближенные к Фирташу депутаты из партии ОПЗЖ предложили помощь в сборе компромата на Байдена одиозному Андрею Телиженко, который тоже работал на Джулиани. Но тот отказался. Фирташ хотел быть полезным для команды Трампа, а потому попросил Сергея Левочкина и других близких к себе депутатов от ОПЗЖ вынести этот процесс на общеукраинский уровень.

Более года люди Фирташа передавали Джулиани информацию. Это официально подтвердил генеральный прокурор США Уильям Барр. В частности, через Андрея Деркача, который запустил в публичную плоскость так называемые «пленки Байдена». Параллельно люди Фирташа в ОПЗЖ пытались транслировать свои заявления о коррупции против Байдена в украинском парламенте. Им не удалось набрать достаточно голосов, чтобы начать парламентское расследование. Поэтому эпицентр событий переместился в Сенат США, где люди Джулиани начали раскручивать тему сына Байдена и его работы в компании «Бурисма».

Интересно, что журнал TIME пытался привязать к данному процессу Виктора Медведчука. Однако, эти действия были за его спиной, о чем свидетельствует ответ Медведчука TIME, что он никогда лично не встречался с Телиженко и не знает его и никогда не обсуждал эту идею с Путиным или другими высокопоставленными российскими чиновниками, потому что считает это внутренним делом Украины. Он также опроверг любые попытки создать «неофициальный канал» в Москву для соратников президента Трампа«.

Таким образом, единственным «каналом» по данному делу в ОПЗЖ был известный газовщик Дмитрий Фирташ и депутат, который закончил «московский вуз для шпионов» — Андрей Деркач.

TIME напоминает, что в начале 2000-х Фирташ стал посредником в российско-украинской торговле газом с благословения президента Путина. Проживая в настоящий момент в Вене в Австрии, Фирташ контролирует обширную сеть энергетических и медиа-активов на Украине, включая один из ее ведущих телеканалов«.

В свою очередь Андрея Деркача Минфин США недавно идентифицировал как «активного российского агента», имеющего тесные связи с российскими разведывательными службами. Прежде чем заняться политикой, Деркач учился в одном из ведущих московских вузов для шпионов.

Все это может больно ударить по Фирташу после выборов президента США. Если победит Байден, уголовное расследование против украинского олигарха может возобновиться с новой силой, и тогда избежать экстрадиции в США Фирташу будет очень сложно. Ставка Фирташа на Трампа была понятна — он лидировал и, казалось, что не отдаст победу. Но сейчас все карты спутались, и победителя назвать трудно. Поэтому олигарх завис в ожидании. Надежды на благодарность Трампа после его победы еще есть, но шанс оказаться в американской тюрьме в случае победы Байдена все же больше".