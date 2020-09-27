Полиция открыла за сутки 8 уголовных производств из-за нарушений на выборах

Украинские полицейские за минувшие сутки (26 сентября) начали 8 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства в рамках местных выборов.

Как сообщила в воскресенье Национальная полиция Украины на странице в соцсети Facebook, всего в течение суток в полицию поступило 177 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области — 101. Также 20 сообщений — в Черновицкой, 7 — в Донецкой, по 6 — в Закарпатской и Ровенской, по 5 — в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Всего с 5 сентября (с начала избирательной кампании) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1260 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 108 уголовных правонарушениях. Из них 57 — связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 — с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.