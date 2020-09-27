В Беларуси хакеры запустили на сайтах государственных телеканалов видео избиений протестующих

Группа хакеров, которые называют себя «Кибер-партизаны», атаковали сайты двух белорусских телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ и запустили в онлайн-трансляции видео с жестоких разгонов силовиками мирных демонстраций против Александра Лукашенко. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.
«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — написали хакеры, подразумевая, что государственные белорусские СМИ обходят стороной тему избиений полицией противников Александра Лукашенко.
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги местами переростают в столкновения с силовиками.
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