Саакашвили призвал власти страны не следовать слепо директивам Европы

Властям Украины не следует слепо выполнять все требования европейских институтов, так как некоторые из них носят сомнительный характер и только вредят стране. Такое мнение в эфире телеканала «Украина-24» выразил глава Национального комитета реформ Михаил Саакашвили.
«Украинским властям нельзя слепо следовать европейским директивам, иногда идиотским», — сказал он. По мнению политика, копирование законов европейских стран только ухудшит ситуацию.
Если Украина, уточнил он, примет законы Австрии или Швеции, то украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом Саакашвили выразил сожаление, что не все украинские политики это понимают.
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