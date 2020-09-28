В РФ впервые с середины июня выявили более 8 тысяч человек с COVID-19

За последние 24 часа в России зафиксировали 8135 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В последний раз более 8 тыс. заболевших выявляли 16 июня. Тогда коронавирус обнаружили у 8248 человек.
Также за прошедшие сутки в России после заболевания COVID-19 умер 61 человек.
Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 20 385 летальных исходов после заражения SARS-CoV-2.
За весь срок COVID-19 в России диагностировали у 1 159 573 человек.
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