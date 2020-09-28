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Лазарев: Зеленский во время своей предвыборной кампании спаразитировал на концепции Медведчука

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Лазарев: Зеленский во время своей предвыборной кампании спаразитировал на концепции Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании спаразитировал на концепции народного депутата Украины Виктора Медведчука и партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский политолог Александр Лазарев.

«Какие лозунги были, как он обещал мир на Донбассе, как он обещал экономическую стабилизацию... Фактически спаразитировал на концепции Виктора Медведчука и ОПЗЖ. Ведь в концепции «Оппозиционной плаформы – За жизнь» были реальные подосновы. Они имели план. А эти (команда Зеленского,  – Ред.) взяли просто лозунги. Сказали: «А чем мы хуже? Мы тоже пойдем!» – объяснил эксперт.

Также политолог растолковал, почему украинцы вначале доверились Владимиру Зеленскому и проголосовали за него на президентских выборах, а затем – разочаровались и начали поддерживать другие политические силы, в частности – партию Медведчука и партию Шария.

«Люди им доверились, потому что они не были скомпрометированы, были новыми лицами. Пообещали части общества, что они Порошенко (экс-президента Украины,  – Ред.) посадят, что они антисистемой будут... Ничего этого не сделали! Поэтому что мы видим? Те, которые за посадку Порошенко голосовали, партию Шария сейчас поддерживают...» – добавил Александр Лазарев. 

Ранее политолог заявлял, что у новой власти нет ни заинтересованности, ни каких-либо планов для решения конфликта на Донбассе.

«Пусть власть ответит, какой у нее план реинтеграции, как они вообще всё это видят... Потому что рассказывать "Мы просто прекратим стрелять" – это хорошо. Дальше что? Как вы собираетесь возвращать территории? Ни один из политиков новой власти об этом не говорит. У них просто нет реального плана, в отличие от оппозиции», – сказал Александр Лазарев.

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В свою очередь, известный украинский социолог Павел Кутуев заявил, что запугивание и травля оппозиции в Украине приводит к абсолютно противоположному результату.

«Рейтинги оппозиции растут. Недавно был опрос роботизированных телесистем, которые показали очень серьезное снижение (рейтинга, – Ред.) "Слуги народа" и серьезное перетекание голосов к оппозиции. ОПЗЖ действует как традиционная, в хорошем смысле этого слова, профессиональная политическая партия с четкой идеологией и большой общественной поддержкой. Такие партии не нуждаются в манипулятивных способах для того, чтобы ценой здоровья своих членов немного повысить свой рейтинг», – считает эксперт.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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