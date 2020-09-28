Армения и Азербайджан винят друг друга в переброске наемников из Сирии

Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии, которые участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил «РИА Новости», что в конфликте с азербайджанской стороны участвуют боевики, которые были переброшены Турцией из Сирии. «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне. ...Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — сказал он.
В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока. «Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном», — отметил он.
Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга.
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